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В период навигации в 2022 году по Енисею перевезут 3,4 млн тонн грузов

В период навигации в 2022 году по Енисею перевезут 3,4 млн тонн грузов
Иллюстрация: e-river.ru

В сравнении с прошлым сезоном объем перевозки вырастит более, чем на 20%. В планах ЕРП - нарастить объем контейнерных перевозок.

#НОВОСТИ
Красноярском крае стартовала навигация 2022 года. За сезон Енисейское речное пароходство (ЕРП) планирует перевезти порядка 3,4 млн тонн грузов. 
 
Основным получателем грузов станут предприятия группы «Норникеля».
Навигация в этом году будет напряженной. Продолжается реализация масштабных инвестиционных проектов как Заполярного филиала Норникеля, так и других наших крупных заказчиков – «Восток-Ойл», Черногорской ГРК. Мы будем работать на Енисее и его притоках – Подкаменной и Нижней Тунгуске, Ангаре, Большой Хете, участвовать в доставке грузов в Енисейский залив, работать с морскими судами, наращивать объемы контейнерных перевозок в Норильский промышленный район, выполнять программу «северного завоза», - отметила генеральный директор «Норникель-ЕРП» Ольга Ксанф.
В навигации будет задействовано 415 судов различного назначения и 3200 человек. 
 
Отметим, что плановый объем перевозки грузов в 2022 году более, чем на 20% превышает показатели навигационного сезона 2021 года. За этот период Енисейское речное пароходство доставило потребителям 2,8 млн тонн грузов. Наибольший объем, 1,7 млн тонн, пришелся на долю предприятий, входящих в корпоративную структуру «Норникеля». 17% от общего грузооборота составили перевозки леса, 13% - нефтепродукты.
 
Автор: Петр Савельев
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