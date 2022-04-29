В период навигации в 2022 году по Енисею перевезут 3,4 млн тонн грузов

В сравнении с прошлым сезоном объем перевозки вырастит более, чем на 20%. В планах ЕРП - нарастить объем контейнерных перевозок.

Красноярском крае стартовала навигация 2022 года. За сезон Енисейское речное пароходство (ЕРП) планирует перевезти порядка 3,4 млн тонн грузов.

Основным получателем грузов станут предприятия группы «Норникеля».

Навигация в этом году будет напряженной. Продолжается реализация масштабных инвестиционных проектов как Заполярного филиала Норникеля, так и других наших крупных заказчиков – «Восток-Ойл», Черногорской ГРК. Мы будем работать на Енисее и его притоках – Подкаменной и Нижней Тунгуске, Ангаре, Большой Хете, участвовать в доставке грузов в Енисейский залив, работать с морскими судами, наращивать объемы контейнерных перевозок в Норильский промышленный район, выполнять программу «северного завоза», - отметила генеральный директор «Норникель-ЕРП» Ольга Ксанф.

В навигации будет задействовано 415 судов различного назначения и 3200 человек.

Отметим, что плановый объем перевозки грузов в 2022 году более, чем на 20% превышает показатели навигационного сезона 2021 года. За этот период Енисейское речное пароходство доставило потребителям 2,8 млн тонн грузов. Наибольший объем, 1,7 млн тонн, пришелся на долю предприятий, входящих в корпоративную структуру «Норникеля». 17% от общего грузооборота составили перевозки леса, 13% - нефтепродукты.