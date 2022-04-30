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Красноярский край подготовил список товаров на экспорт в Беларусь

Красноярский край подготовил список товаров на экспорт в Беларусь
Иллюстрация: pixabay.com

Минэкономики региона подготовило перечень компаний, которые заинтересованы в закупках белорусской продукции, и тех, кто хочет отправлять продукцию края на белорусский рынок.

#НОВОСТИ

Предприятия, заинтересованные в экспортных поставках в Беларусь, из самых разных отраслей. Компании хотят вывести на рынок такую продукцию как:

  • каркасные срубы,
  • комплектные трансформаторные подстанции,
  • «лежачие полицейские»,
  • активированный уголь для промышленной очистки,
  • дизельные генераторы,
  • металлические лестницы,
  • пешеходные мосты,
  • зарядные станции для электромобилей, модульные конструкции,
  • катера и лодки,
  • мед,
  • косметику, маникюрное оборудование.

Также создан перечень компаний, которые заинтересованы в импортных поставках.

Они готовы закупать торф, говядину, двигатели и компоненты для производства моющих средств.

Приоритетные отрасли для взаимодействия уже определены. Это фармацевтика, машиностроение, станкостроение, химическая и нефтехимическая промышленность, микроэлектроника, радиоэлектроника, автомобильная и легкая промышленности.

Краевой перечень подготовлен на основе информации АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» и АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания».

Ранее DK.RU сообщал, что Красноярский край готов к импортозамещению. В нашем регионе 30 предприятий планируют открыть производство по 80 товарным позициям.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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