Красноярский край подготовил список товаров на экспорт в Беларусь

Минэкономики региона подготовило перечень компаний, которые заинтересованы в закупках белорусской продукции, и тех, кто хочет отправлять продукцию края на белорусский рынок.

Предприятия, заинтересованные в экспортных поставках в Беларусь, из самых разных отраслей. Компании хотят вывести на рынок такую продукцию как:

каркасные срубы,

комплектные трансформаторные подстанции,

«лежачие полицейские»,

активированный уголь для промышленной очистки,

дизельные генераторы,

металлические лестницы,

пешеходные мосты,

зарядные станции для электромобилей, модульные конструкции,

катера и лодки,

мед,

косметику, маникюрное оборудование.

Также создан перечень компаний, которые заинтересованы в импортных поставках.

Они готовы закупать торф, говядину, двигатели и компоненты для производства моющих средств.

Приоритетные отрасли для взаимодействия уже определены. Это фармацевтика, машиностроение, станкостроение, химическая и нефтехимическая промышленность, микроэлектроника, радиоэлектроника, автомобильная и легкая промышленности.

Краевой перечень подготовлен на основе информации АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» и АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания».

Ранее DK.RU сообщал, что Красноярский край готов к импортозамещению. В нашем регионе 30 предприятий планируют открыть производство по 80 товарным позициям.

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