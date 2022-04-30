Красноярский край подготовил список товаров на экспорт в Беларусь
Минэкономики региона подготовило перечень компаний, которые заинтересованы в закупках белорусской продукции, и тех, кто хочет отправлять продукцию края на белорусский рынок.
Предприятия, заинтересованные в экспортных поставках в Беларусь, из самых разных отраслей. Компании хотят вывести на рынок такую продукцию как:
- каркасные срубы,
- комплектные трансформаторные подстанции,
- «лежачие полицейские»,
- активированный уголь для промышленной очистки,
- дизельные генераторы,
- металлические лестницы,
- пешеходные мосты,
- зарядные станции для электромобилей, модульные конструкции,
- катера и лодки,
- мед,
- косметику, маникюрное оборудование.
Также создан перечень компаний, которые заинтересованы в импортных поставках.
Они готовы закупать торф, говядину, двигатели и компоненты для производства моющих средств.
Приоритетные отрасли для взаимодействия уже определены. Это фармацевтика, машиностроение, станкостроение, химическая и нефтехимическая промышленность, микроэлектроника, радиоэлектроника, автомобильная и легкая промышленности.
Краевой перечень подготовлен на основе информации АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» и АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания».
Ранее DK.RU сообщал, что Красноярский край готов к импортозамещению. В нашем регионе 30 предприятий планируют открыть производство по 80 товарным позициям.
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