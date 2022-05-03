Потребкредиты в Красноярском крае потеряли почти 40%

Это далеко не самая большая просадка — в Росси есть регионы, где сегмент потерял почти две трети.

Средний размер потребительского кредита в Красноярском крае в марте 2022 года составлял 162 019 рублей, что на 38,9% меньше, чем было месяцем ранее. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй.

По размеру потребкредита край идет на шестом месте по России и на первом — по СФО. Степень же его (размера кредита) уменьшения одна из самых низких из 30 регионов с самыми большими займами подобного типа.

В целом по России средний размер потребительского кредита в марте2022 года сократился на 36,9% и составил 171,8 тыс. рублей. Меньше всего потребкредиты уменьшились в Санкт-Петербурге — на 30,7%. «Чемпионом» же по этом показателю стала Республика Марий Эл — 62,2%. В Москве же средний размер потребзайма наоборот вырос на 27% и составил 689 675 рублей.

Определяющим фактором охлаждения рынка потребительского кредитования в марте стал рост ставок в результате санкционного давления, а также продолжающаяся консервативная политика банков в части выдачи необеспеченных кредитов», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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