В Красноярске открывают «Окно в Азию»

В Красноярске состоялась стратегическая сессия «Енисейская Сибирь — окно в Азию», в которой принял участие губернатор Александр Усс. На мероприятии обсудили темы из повестки мартовского КЭФ.

Представители бизнеса и власти, а также торговые представители России в Китае, Индии и Объединенных Арабских Эмиратах обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов и привлечение инвесторов из азиатских стран, меры господдержки российских компаний в условиях западных санкций, импортозамещения и поиска новых рынков сбыта продукции, производимой на территории трех регионов Енисейской Сибири.

Уделили внимание и развитию транспортно-логистической инфраструктуры.

Как сообщили в правительстве края, происходящие мировые процессы влияют на развитие экономики, поэтому в сложившихся санкционных отграничениях государству необходимо формировать новую экономическую политику.

«Красноярский экономический форум 2022 года стал первой экспертной площадкой, где был проведен анализ происходящих процессов. Тогда в очередной раз прозвучала позиция федерального центра о том, что сейчас необходимо делать ставку на перспективы взаимодействия со странами Азии, а Сибирь рассматривать как одну из приоритетных территорий», — рассказали в региональном правительстве.

Александр Усс в своём выступлении заявил, что Восток сейчас является главным направлением развития экономики России:

«Сибирь в силу своего экономического, ресурсного, человеческого потенциала и геополитического статуса способна и должна стать оплотом России в движении на Восток, сформировать трансграничные коридоры с выходом на Транссиб и Северный морской путь».

Он добавил, что уже сейчас 50% всей внешнеторговой деятельности края ориентировано на Китай. И регион продолжит двигаться в этом направлении.

«Наш регион имеет 20% прироста по инвестициям. Наша главная задача — создать условия для масштабных инфраструктурных изменений. Все возможности для этого есть. Необходимы воля, сплоченность и работа на результат», — заявил губернатор.

Ранее DK.RU сообщал, что от санкций пострадали 90% предприятий России.

Около 30% опрошенных предпринимателей сообщили о снижении выручки. Почти столько же охарактеризовали состояние своего бизнеса как серьезный спад. У 22,4% предпринимателей бизнес пребывает в стагнации.

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