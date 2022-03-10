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Банк России предупредил красноярцев об активизации кибермошенников

Банк России предупредил красноярцев об активизации кибермошенников
Иллюстрация: pixabay.com

В 2021 году жители Красноярского края пожаловались в Центробанк на 164 случая мошенничества, 97 жалоб касались кибермошенничества: дистанционном оформлении кредитов с выводом средств на «левые» счета.

#НОВОСТИ

Часто люди узнавали о том, что за ними числится долг, уже когда приходили коллекторы или судебные приставы.

В 58 обращениях речь шла о социальной инженерии — мошенничестве с применением психологических приемов обмана. Чаще всего злоумышленники общались с жертвами по телефону.

В красноярском отделении ЦБ РФ напоминают: мошенники особенно активизируется в период, когда у людей появляется много вопросов, касающихся сохранности их денег. Злоумышленники в первую очередь стараются вызвать у своей жертвы страх, опасения за сохранность своих средств. Затем убеждают, что действуют в интересах человека и подталкивают к передаче или переводу денег на якобы «безопасные» счета. Оформление кредита для «спасения» денег, на которые якобы позарились преступники, - наиболее популярный и, к сожалению, действенный прием кибермошенников.

В этих случаях главное правило — никому не сообщать персональные данные, данные своих карт и счетов. Мошенник может быть очень убедительным и четко отвечать на все дополнительные вопросы. У него может быть определенная информация о жертве. Он может звонить с подменного номера, похожего, например, на банковский. Это не должно вызывать доверие к звонящему. Следует положить трубку и перезвонить в банк по номеру, указанному на обороте банковской карты или на сайте банка», — порекомендовал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

 

Автор: Петр Савельев
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