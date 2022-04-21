Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.04
77,08
83,27
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В «Рубине» задумались об увольнении Слуцкого после поражения от «Енисея»

В «Рубине» задумались об увольнении Слуцкого после поражения от «Енисея»
Иллюстрация: news24-7.ru

Руководство «Рубина» может рассмотреть возможность увольнения главного тренера команды Леонида Слуцкого.

#НОВОСТИ

По информации «Матч ТВ», в клубе задумались о расторжении контракта с тренером после поражения «Рубина» в четвертьфинале Кубка России от «Енисея», представляющего ФНЛ (Футбольную национальную лигу).

Несмотря на то, что Слуцкий пользуется поддержкой у руководителей казанцев, из-за риска потери места в РПЛ (Российской премьер-лиге) они могут принять решение к отставке.

Напомним, что «Рубин» проиграл со счетом 3:1 «Енисею» 20 апреля 2022 в матче на стадионе в Красноярске.

После 25 туров РПЛ «Рубин» имеет в активе 26 очков и находится на 12 месте в чемпионате. От 13 позиции, которая обязывает играть в переходных матчах за право остаться в элитном дивизионе, команду отделяет одно очко.

Читайте также

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске построят мост на Пашенном за 162 млн рублейВ Красноярске построят мост на Пашенном за 162 млн рублей
  • Футболисты забили улицы Красноярска автомобилямиФутболисты забили улицы Красноярска автомобилями
  • «Положит начало новому району»: в Красноярске продают квартиры в новом ЖК у набережной«Положит начало новому району»: в Красноярске продают квартиры в новом ЖК у набережной
  • УСК «Сибиряк» Владимира Егорова расширит мощности завода крупнопанельного домостроенияУСК «Сибиряк» Владимира Егорова расширит мощности завода крупнопанельного домостроения
  • Aviasales назвал Красноярск столицей сусликовAviasales назвал Красноярск столицей сусликов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.