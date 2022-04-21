В «Рубине» задумались об увольнении Слуцкого после поражения от «Енисея»

Руководство «Рубина» может рассмотреть возможность увольнения главного тренера команды Леонида Слуцкого.

По информации «Матч ТВ», в клубе задумались о расторжении контракта с тренером после поражения «Рубина» в четвертьфинале Кубка России от «Енисея», представляющего ФНЛ (Футбольную национальную лигу).

Несмотря на то, что Слуцкий пользуется поддержкой у руководителей казанцев, из-за риска потери места в РПЛ (Российской премьер-лиге) они могут принять решение к отставке.

Напомним, что «Рубин» проиграл со счетом 3:1 «Енисею» 20 апреля 2022 в матче на стадионе в Красноярске.

После 25 туров РПЛ «Рубин» имеет в активе 26 очков и находится на 12 месте в чемпионате. От 13 позиции, которая обязывает играть в переходных матчах за право остаться в элитном дивизионе, команду отделяет одно очко.

Читайте также