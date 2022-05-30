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Опрос: снижение ключевой ставки — чего ждать красноярскому бизнесу?

Опрос: снижение ключевой ставки — чего ждать красноярскому бизнесу?
Иллюстрация: коллаж ДК

Главная экономическая новость накануне лета — понижение ключевой ставки до 11 %. Что это: кризис отступает, российская экономика адаптировалась к санкциям? И самое главное, чего ждать бизнесу?

#МНЕНИЯ
Опрос: снижение ключевой ставки — чего ждать красноярскому бизнесу? 1Наталья Потапова,
управляющий банком «Открытие» в Красноярском крае:
Ключевая ставка хоть и была снижена до 11 %, но все еще довольно высока для реального сектора экономики. И все же в нынешних условиях это некая золотая середина — она уже обеспечивает доступность кредитных ресурсов как для корпоративного сектора, так и для частных клиентов. Кроме того, тренд на снижение продолжится. Аналитики «Открытия» прогнозируют, что в конце июня — начале июля она опустится до 10 %.
 
Опрос: снижение ключевой ставки — чего ждать красноярскому бизнесу? 2Максим Багаев,
руководитель отдела продаж компании «Техномакс»:
Розничный спрос напрямую связан с кредитными ставками. Как только они после повышения ключевой ставки ЦБ стали по 25–30 %, продажи в кредит встали. Снижение же стоимости фондирования способно подстегнуть спрос. Плюс в сегодняшней ситуации любое приближение цифр к тем, что были до начала спецоперации, людьми воспринимается как сигнал возвращения привычной жизни, а это сказывается на их потребительском поведении.
 
Опрос: снижение ключевой ставки — чего ждать красноярскому бизнесу? 3Ирина Варфоломеева,
представитель «Ренессанс Страхование Жизни» в Красноярске:
Страхование — обособленная сфера, которая к ключевой ставке привязана опосредованно. На нее влияет множество иных факторов. Так что ожидать особых изменений здесь не стоит. Разве что это коснется накопительных продуктов. В этом сегменте ставки неминуемо будут снижены. Но в чем парадокс: спрос на эти продукты вначале немного вырастет за счет тех, кто в преддверии понижения захочет приобрести их по более высокой цене.
 
Опрос: снижение ключевой ставки — чего ждать красноярскому бизнесу? 4Павел Сачков,
руководитель Сосновоборского завода металлоконструкций и резервуарного оборудования:
Снижение ключевой ставки, конечно же, поможет нашему бизнесу. Во-первых, оно отразится на взаимоотношениях с клиентами. Многие заказчики требуют банковские гарантии, а они зависят от ключевой ставки. Во-вторых, снижение КС позволит вернуться к модернизации завода, поскольку ставки лизинга также зависят от ключевой. Когда она поднялась, лизинг стал кратно дороже и затормозил процесс обновления. Теперь и лизинг, и кредиты станут доступнее.

 

Автор: Петр Савельев
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