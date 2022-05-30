Опрос: снижение ключевой ставки — чего ждать красноярскому бизнесу?

Главная экономическая новость накануне лета — понижение ключевой ставки до 11 %. Что это: кризис отступает, российская экономика адаптировалась к санкциям? И самое главное, чего ждать бизнесу?

Наталья Потапова,

управляющий банком «Открытие» в Красноярском крае:

Ключевая ставка хоть и была снижена до 11 %, но все еще довольно высока для реального сектора экономики. И все же в нынешних условиях это некая золотая середина — она уже обеспечивает доступность кредитных ресурсов как для корпоративного сектора, так и для частных клиентов. Кроме того, тренд на снижение продолжится. Аналитики «Открытия» прогнозируют, что в конце июня — начале июля она опустится до 10 %.

Максим Багаев, руководитель отдела продаж компании «Техномакс»: Розничный спрос напрямую связан с кредитными ставками. Как только они после повышения ключевой ставки ЦБ стали по 25–30 %, продажи в кредит встали. Снижение же стоимости фондирования способно подстегнуть спрос. Плюс в сегодняшней ситуации любое приближение цифр к тем, что были до начала спецоперации, людьми воспринимается как сигнал возвращения привычной жизни, а это сказывается на их потребительском поведении.