Рейтинг «ДК»: частные клиники

Пандемия в разы ускорила развитие рынка частной медицины. Основным драйвером роста стало не столько лечение коронавируса, сколько услуги по реабилитации для переболевших COVID-19.

Россияне не просто стали ходить в клиники чаще и оставлять там больше денег, но и начали проявлять больший интерес к превентивной медицине и диагностике. Главное узкое место для частной медицины в реальности 3.0. — оборудование и расходники, большая часть которых поставлялась из-за рубежа.

Тренды и прогнозы

Жанна Дорошенко,

директор медицинского объединения «Сантем»:

Главным трендом было, есть и будет повышение качества медицинских услуг. Это очень правильная тенденция, ведь ключевая цель медицинского бизнеса — в первую очередь помощь населению. Особенно сейчас очень важно следить за высоким уровнем образования медицинского персонала, предоставлять возможности обучения сотрудников. Повышение качества невозможно без инвестиций в современное высокотехнологичное оборудование, отслеживание новинок в технологиях.

Отдельное внимание уделяется сегодня и сервису. Благодаря сервисным мелочам можно не только привлечь новых пациентов, но и надолго подружиться с ними, а также укрепить отношения с постоянными пациентами. Прогнозировать векторы развития рынка сейчас сложно. Главное — понимать свои ценности, строить планы и придерживаться стратегии, конечно же, работать и развиваться. Все это позволит не просто сохранить позиции на прежнем уровне, но и продвинуться вперед.

Наталья Олюнина,

основатель и руководитель Клиники лазерной микрохирургии глаза:

Один из ключевых трендов — рост рынка диагностических решений. Выстрелила инструментальная диагностика — большую роль в этом сыграл постковид. Развитие и внедрение инновационных технологий диагностики и лечения привели к увеличению количества пациентов. На ближайший год наиболее заметной тенденцией станет запрос на сервис со стороны пациентов: акцент на усиление IT-составляющей, и в частности телемедицины. Частная медицина все активнее взаимодействует с государством: для некоторых участников рынка предоставление услуг в рамках ОМС становится эффективным инструментом увеличения потока пациентов и улучшения финансовых показателей. Однако работает этот инструмент не в 100 % случаев: государственные тарифы по данному виду медицинской помощи далеко не всегда покрывают себестоимость оказываемых услуг. То, насколько активно этот тренд будет развиваться в перспективе, зависит от ряда причин. В первую очередь от упрощения доступа частных организаций к системе государственных гарантий и повышения прозрачности ценообразования в ОМС. Среди других тенденций — сохранение повышенного спроса на врачей узкого профиля, к которым пациентам необходимо попасть в короткий срок (неврологи, гастроэнтерологи, отоларингологи, ревматологи, офтальмологи).

Ольга Парилова,

директор центра эстетической медицины «Реновацио» и стоматологической клиники «ВОКА»:

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в отношение людей к своему здоровью. Пациенты сделали на него фокус, задумались о дополнительном обследовании, своевременном лечении хронических заболеваний, укреплении иммунитета. Акцент на профилактические программы, check-up, оздоровительные и омолаживающие процедуры — очевидный тренд рынка частных медуслуг. Набирает популярность персонализированный подход к лечению и оздоровлению: составляются индивидуальные спектры лабораторных исследований и анализов, назначаются генетические тесты, а также выстраивается совместная работа врачей различных специальностей для эффективного лечения и улучшения самочувствия пациента. Говорить о прогнозах в такое непостоянное время не совсем корректно. Однако верим, что будущее медицины — это профилактика и эстетическая направленность. Сегодня крайне важно сохранить мировые стандарты оказания услуг как в технологичности методов, так и в способах работы и альтернативах выбора вариантов в зависимости от финансовых возможностей пациента.

Методика составления рейтинга

В рейтинге участвуют частные медицинские клиники Красноярска, имеющие лицензию. Клиники разделены на сегменты: многопрофильные и узкопрофильные.

Как проводился отбор участников

На первом этапе «ДК» проанализировал открытые источники, сайты клиник. На основании экспертного опроса среди руководителей крупнейших клиник города были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге, а также сформирован лонг-лист компаний-участников. На втором этапе компаниям были разосланы анкеты, в которых запрашивались показатели деятельности. Полученная информация была уточнена и перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — кол-во первичных пациентов в 2021 г., тыс.

Дополнительные ранжирующие показатели — кол-во вторичных пациентов в 2021 г., тыс.; совокупная площадь клиники/сети клиник; общее кол-во штатных врачей на 01.05.2022 г.

Принятые сокращения

А — клиники расположены в алфавитном порядке

К-с. - круглосотуточный стационар

Рейтинг подготовила Наталья Повольнова

Дмитрий Герасимов,

генеральный директор цент-ра стоматологии «АСТРЕЯ»:

Неопределенность — главное, что характеризует рынок сегодня. 80 % расходников и оборудования в стоматологии зарубежного, преимущественно европейского производства, а значит, работать, как раньше, не получится. Это касается стоимости: в марте поставщики поднимали цену на остатки на 60–200 %, но главное — номенклатура. Даже те европейские производители, кто не ушел из России, испытывают серьезные проблемы с поставками и заново пытаются наладить логистику. Существенно подорожало страхование грузов. В итоге стоимость фуры от Германии до Москвы выросла с 3 тыс. до 15 тыс. евро. Из-за совокупности причин часть рынка переходит на оборудование и материалы восточных партнеров, в первую очередь Кореи и Китая. Доля последнего уже выросла с 15 % до 30 %. В обозримой перспективе все это приведет к неизбежному расслоению рынка. Если раньше в среднем стоматологические услуги оказывались на среднем и высоком уровне, то сейчас сегментирование будет гораздо более явным. Моя стратегия — искать варианты и развиваться: уже делаем инвестиции в новое оборудование и просчитываем новые проекты. Комфорт допандемийного времени отучил многие бизнесы думать, сейчас, когда ничто больше не идет по накатанной, необходимо много и быстро анализировать, принимать решения и внедрять их.

Методика составления рейтинга