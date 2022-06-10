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Из Красноярского края в Китай отгружено почти 1,7 млн кубов леса

Из Красноярского края в Китай отгружено почти 1,7 млн кубов леса
Иллюстрация: пресс-служба Россельхознадзора по Красноярскому краю

В целом экспорт древесины из региона упал почти на треть. Зато внутренние отгрузки ощутимо прибавили.

#НОВОСТИ
По итогу пяти месяцев 2022 года из Красноярского края в Китай было поставлено 1,68 млн кубометров древесины, из которых 1,53 млн кубов пиломатериалов, а остальное — кругляк. Такие данные приводит региональное управление Россельхознадзора.
 
Китай по-прежнему остается самым крупным потребителем красноярского леса — на его долю пришлось 82% всего регионального экспорта древесины. Помимо этого кругляк и пиломатериалы отгружали еще в 35 стран мира.
 
В итоге общий объем экспорта лесопродукции из края превысил 2 млн кубов, что на 30% меньше, чем было за тот же период годом ранее. Основная масса, отгруженного леса, — 1,9 млн кубометров — это пиломатериалы.
 
Поставки древесины из края в другие регионы наоборот — выросли. Прибавка составила порядка 40%, а общий объем — 698 тыс. кубов, из которых пиломатериалов 254 тыс. (+21% год к году), а остальное кругляк.
 
Напомним, в марте этого года правительство РФ запретило поставлять кругляк, шпон и щепу в недружественные страны. А еще раньше — с начала года — закрыла границы для необработанной древесины. В результате уже по итогу февраля Красноярский край потерял 17% лесного экспорта, а в сегменте кругляка и вовсе 74%.
 
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Более чем двукратное падение экспорта в этом сегменте, было компенсировано внутрироссийским потреблением.

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За четыре месяца этого года они отгрузили за рубеж более 9 тыс. тонн сельхозпродукции, не считая зерновых.

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Автор: Петр Савельев
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