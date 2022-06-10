Из Красноярского края в Китай отгружено почти 1,7 млн кубов леса

В целом экспорт древесины из региона упал почти на треть. Зато внутренние отгрузки ощутимо прибавили.

По итогу пяти месяцев 2022 года из Красноярского края в Китай было поставлено 1,68 млн кубометров древесины, из которых 1,53 млн кубов пиломатериалов, а остальное — кругляк. Такие данные приводит региональное управление Россельхознадзора.

Китай по-прежнему остается самым крупным потребителем красноярского леса — на его долю пришлось 82% всего регионального экспорта древесины. Помимо этого кругляк и пиломатериалы отгружали еще в 35 стран мира.

В итоге общий объем экспорта лесопродукции из края превысил 2 млн кубов, что на 30% меньше, чем было за тот же период годом ранее. Основная масса, отгруженного леса, — 1,9 млн кубометров — это пиломатериалы.

Поставки древесины из края в другие регионы наоборот — выросли. Прибавка составила порядка 40%, а общий объем — 698 тыс. кубов, из которых пиломатериалов 254 тыс. (+21% год к году), а остальное кругляк.

Напомним, в марте этого года правительство РФ запретило поставлять кругляк, шпон и щепу в недружественные страны. А еще раньше — с начала года — закрыла границы для необработанной древесины. В результате уже по итогу февраля Красноярский край потерял 17% лесного экспорта, а в сегменте кругляка и вовсе 74%.

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