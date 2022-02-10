Красноярская фристайлистка не смогла отобраться в финал акробатики в миксте

За победу в этой дисциплине будут бороться сборные Китая, США, Канады и Швейцарии. Российская команда показала пятый результат среди шести участников.

Отрыв от лидеров первого финала – китайцев – составил более 30 баллов.

В составе российской команды выступала красноярская спортсменка Любовь Никитина, чемпионка мира-2021 в командной акробатике и обладательница двух наград универсиады-2019. Тогда Никитина завоевала серебро в личных соревнованиях и бронзу в командных.

На олимпиаде в Пекине в командных соревнованиях Никитина показала четвертый результат среди женщин, опередив коллег из Беларуси и Швейцарии, однако этого оказалось недостаточно, чтобы сборная отобралась в финал.

Известно, что одного из лидеров российской сборной в этом виде спорта Максима Бурова не стали включать в состав команды, спортсмен сосредоточится на личных дисциплинах. Болельщики уже успели обвинить тренеров и самого спортсмена в том, что он «бросил команду».

Олимпийское золото в этой дисциплине в итоге завоевала сбоорная США, она опередила соперников из Китая на 14 баллов.