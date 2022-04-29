Сценарии «Арбан» для детей и родителей

Уникальная концепция и амбициозная миссия застройщика — объединить семьи и подарить им возможность прожить счастливое время вместе с детьми — позволяют надеяться на победу. Впрочем, шорт-лист финалистов — это уже своеобразный топ лучших проектов страны.

Если взять статистику продаж жилой недвижимости, то доля семейных покупателей будет превалировать. Можно сказать, что новые дома строятся преимущественно для семей. Однако «Арбан» пошел дальше и решил спродюсировать особое комьюнити «Барбариса», концептуально обозначив, кто именно будет жить в новом квартале. Аудитория ЖК — осознанные родители, семьи, которые относятся к своему родительству ответственно и творчески. Это люди, которые не просто воспитывают и контролируют, но проживают каждый день вместе с детьми. Совместность как проявление любви и заботы — ключевой тренд в образовании, педагогике и детской психологии. Однако прецедентов, когда строительная компания создает концепцию жилья на основе родительской осознанности и совместности, еще не было. Ни в Красноярске, ни в России.

Мама в телефоне, ребенок как-то сам развлекает себя на детской площадке, папы нет даже рядом — знакомая картинка. Однако день, прожитый вроде бы рядом, но не вместе, уже не вернешь. И мы решили создать такой жилой квартал, который активирует счастливое детство и родительство, — рассказывает Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу группы строительных компаний «Арбан».

Решив реализовать узко сегментированный проект и создать собственную страну детства, «Арбан» наполнил жилой квартал новыми решениями. В основе каждого — актуальный детско-родительский запрос.

Запрос № 1.

Как объединить детей и родителей?

Ответ. В совместной деятельности.

Решение. Двор «Барбариса» больше похож на парк развлечений. В нем спродюсировано более 20 сценариев совместной деятельности взрослых и детей. Например, переночевать с папой в настоящей палатке на локации «Кемпинг». Или устроить «штаб» на «втором этаже» двора, ведь он опоясан «Небесной дорожкой». Это одновременно второй уровень благоустройства, теневой навес и опора для крепления подвесного игрового и спортивного оборудования: качелей и гамаков, сетчатых переходов и веревок для лазания, будто по лианам. Сказочное место двора — «Зеркальный лабиринт». Да, в «Барбарисе» есть собственное «королевство кривых зеркал», где оригинальные ландшафтные светильники разных размеров и форм, пилоны из полированного металла создадут игру отражений и оптические иллюзии.

Локация «Олимпийские объекты» объединяет зоны для занятий зимними и летними видами спорта. Скалодром, батут, боулинг, уличные тренажеры, велосипедная дорожка длиной 430 м, которая зимой превратится в круговой каток — в «Барбарисе» каждый ребенок сможет много двигаться и развиваться физически.

Для мам с младенцами придумана «Лялькина полянка» — лужайка с нежнейшей травой, чтобы первые шаги малыш сделал в зеленом мире.

В одном из домов разместится семейная игровая «Барбарис» площадью 150 кв. м. Жители всего квартала получат ее в пользование полностью оборудованной для игр, проведения праздников и других сценариев детских развлечений и полезного досуга. Казалось бы, зачем создавать семейную игровую, если есть двор-парк? Однако в компании подумали и о сценариях совместности в сибирскую зиму или в дождливые дни. Маленькие соседи смогут весело и полезно проводить время в любую погоду и «гулять» вместе, если погода за окном не располагает к уличным активностям. В это время взрослые займут себя беседой или настольными играми. Также площадка приспособлена для проведения праздников и дней рождения. Она вполне может стать творческим пространством: театральные постановки и мини-концерты, арт-мастерские и квизы — возможна реализация любой инициативы жителей.

Запрос № 2.

Как окунуться в природный ландшафт посреди агрессивной городской среды?

Ответ: Фокус на озеленение.

Решение. «Зеленое благоустройство» уже традиционно является одним из эталонов жилых объектов «Арбан». Однако в «Барбарисе» не обошлось без новинок — двор украсит дендрарий с редкими видами растений и собственной оранжереей. Это пример интерактивного пользования зеленой средой. Родители и дети смогут самостоятельно ухаживать за растениями, завести собственную грядку, плодовое дерево и опекать их. Также во дворе-парке запланирован зеленый оазис с гнутыми перголами, увитыми девичьим виноградом, с розовыми рабатками и кустами сирени. И настоящий сад с яблонями, грушами, шиповником и, конечно, барбарисом — символом нового жилого комплекса.

Запрос № 3.

Как получить просторную квартиру, не переплачивая за лишние метры?

Ответ: продуманная планировка квартир.

Решение. Квартиры в «Барбарисе» отличаются максимальной функциональностью, задействован каждый квадратный метр. Более того, они претерпели кардинальное репозиционирование. Проектировщики предложили считать в планировках не метры, не комнаты, а спальни. Все квартиры в домах квартала семейные. Даже в самой маленькой (47 кв. м) в единственной спальне есть ниша для детской кровати. В самых больших квартирах три спальни и игровая. Это ноу-хау проекта — планировочное решение, представленное в Красноярске впервые. С помощью планировки компания «Арбан» намерена возрождать семейные ценности и создавать возможности для человеческого общения. Отдельная комната-спальня для каждого члена семьи, гостиная, совмещенная с кухней, и игровая. И несколько санузлов — до трех в больших квартирах.

Также изменен подход к восприятию жилого пространства: вместо традиционных балконов — французские. Замечено: в большинстве случаев обычные балконы используются как склад габаритных или несезонных вещей. Это неэстетично и нефункционально. Благодаря французским балконам в каждой квартире стало больше полезного пространства без потери свежего воздуха и света. Внешне это выглядит как стеклянная стена в пол с возможностью выйти на небольшой балкон с металлическим ограждением. А для хранения несезонных вещей вроде санок или сноубордов предусмотрены кладовые в цокольных этажах домов.

Запрос № 4.

На чем можно сэкономить?

Ответ: на сложном, дорогостоящем ремонте.

Решение. Квартиры передаются владельцам в «белой» отделке. Это оптимальный вариант, чтобы сделать ремонт мечты. По сути, вся «грязная и мокрая», к тому же самая дорогостоящая работа уже сделана, а новоселам оставлены только творческие задачи косметического ремонта — самое интересное и захватывающее при обустройстве нового жилья.

Еще одно ноу-хау — размещение кондиционеров. В «Барбарисе» предусмотрены открытые общественные балконы, где предполагается установка внешних блоков сплит-систем. При этом компания обеспечивает коммуникации до каждой квартиры и отвод конденсата. Таким образом, новоселам остается только сделать разводку по квартире и купить сами «машины».

Запрос № 5.

А наш дом красивый и «умный»?

Ответ: дизайнерские фишки и инженерные находки.

Решение. В домах «Барбариса» дизайнерски оформлены входные группы жилых домов — это стильные и уютные пространства для общения, что-то вроде лобби для встреч друзей-соседей.

Еще одна новинка — темно-серый профиль окон и балконов не только снаружи, но и внутри жилых помещений — более стильный, современный, с отсылкой к культуре лофтовых пространств.

Здесь предусмотрены горизонтальная разводка отопления, «умные» счетчики, бесконтактные кнопки выхода, IP-телефония, альпийские форточки, бесшумные лифты, сквозные подъезды.

Создатели «Барбариса» не забыли и про грузовые лифты. Помимо двух парадных, дизайнерски оформленных лифтов будет установлен большой грузовой рядом с техническим входом. Перевозка мебели и строительных материалов никак не потревожит соседей и не подпортит концептуальную дизайнерскую отделку входных групп.

Запрос № 6.

Мы хотим дом по золотым эталонам «Арбан»

Ответ: Эталоны «Арбан» нельзя отменить.

Решение. Эталоны «Арбан» — ключевые подходы компании, которые сложились за время долгой практики и стали непреложными составляющими каждого проекта. Вне зависимости от того, строится ли премиальный дом или smart. Так, все дома возводятся из классического кирпича с толщиной внешних стен почти 1 м. Дворы закрыты от посторонних глаз, а под ними расположены охраняемые теплые паркинги.

Запрос № 7.

«Коммерческое» соседство, не доставляющее хлопот

Ответ: отобранный пул арендаторов коммерческих помещений.

Решение. Коммерческие площади домов будут сдаваться только тем арендаторам, которые отвечают запросам комьюнити и создают качественную и полезную инфраструктуру быта, досуга и развития. Никаких пивных и кальянных. Приоритет «детским» бизнесам, компаниям, работающим в сегменте здорового образа жизни и питания, красоты и здоровья, спорта. Также внутри квартала появится частный детский сад, который, конечно же, тоже будет особенным, отвечающим запросам осознанных родителей.

«Прогуляться по двору «Барбариса»

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