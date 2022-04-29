Сценарии «Арбан» для детей и родителей
В начале июня будут подведены итоги федеральной строительной премии Urban Awards — 2022. Уже сейчас стало известно, что проект ГСК «Арбан» — семейный квартал «Барбарис» — вошел в число финалистов.
Уникальная концепция и амбициозная миссия застройщика — объединить семьи и подарить им возможность прожить счастливое время вместе с детьми — позволяют надеяться на победу. Впрочем, шорт-лист финалистов — это уже своеобразный топ лучших проектов страны.
Семь кейсов продюсирования счастливой жизни в «Барбарисе»
Если взять статистику продаж жилой недвижимости, то доля семейных покупателей будет превалировать. Можно сказать, что новые дома строятся преимущественно для семей. Однако «Арбан» пошел дальше и решил спродюсировать особое комьюнити «Барбариса», концептуально обозначив, кто именно будет жить в новом квартале. Аудитория ЖК — осознанные родители, семьи, которые относятся к своему родительству ответственно и творчески. Это люди, которые не просто воспитывают и контролируют, но проживают каждый день вместе с детьми. Совместность как проявление любви и заботы — ключевой тренд в образовании, педагогике и детской психологии. Однако прецедентов, когда строительная компания создает концепцию жилья на основе родительской осознанности и совместности, еще не было. Ни в Красноярске, ни в России.
Мама в телефоне, ребенок как-то сам развлекает себя на детской площадке, папы нет даже рядом — знакомая картинка. Однако день, прожитый вроде бы рядом, но не вместе, уже не вернешь. И мы решили создать такой жилой квартал, который активирует счастливое детство и родительство, — рассказывает Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу группы строительных компаний «Арбан».
Решив реализовать узко сегментированный проект и создать собственную страну детства, «Арбан» наполнил жилой квартал новыми решениями. В основе каждого — актуальный детско-родительский запрос.
Запрос № 1.
Как объединить детей и родителей?
Ответ. В совместной деятельности.
Решение. Двор «Барбариса» больше похож на парк развлечений. В нем спродюсировано более 20 сценариев совместной деятельности взрослых и детей. Например, переночевать с папой в настоящей палатке на локации «Кемпинг». Или устроить «штаб» на «втором этаже» двора, ведь он опоясан «Небесной дорожкой». Это одновременно второй уровень благоустройства, теневой навес и опора для крепления подвесного игрового и спортивного оборудования: качелей и гамаков, сетчатых переходов и веревок для лазания, будто по лианам. Сказочное место двора — «Зеркальный лабиринт». Да, в «Барбарисе» есть собственное «королевство кривых зеркал», где оригинальные ландшафтные светильники разных размеров и форм, пилоны из полированного металла создадут игру отражений и оптические иллюзии.
Локация «Олимпийские объекты» объединяет зоны для занятий зимними и летними видами спорта. Скалодром, батут, боулинг, уличные тренажеры, велосипедная дорожка длиной 430 м, которая зимой превратится в круговой каток — в «Барбарисе» каждый ребенок сможет много двигаться и развиваться физически.
Для мам с младенцами придумана «Лялькина полянка» — лужайка с нежнейшей травой, чтобы первые шаги малыш сделал в зеленом мире.
В одном из домов разместится семейная игровая «Барбарис» площадью 150 кв. м. Жители всего квартала получат ее в пользование полностью оборудованной для игр, проведения праздников и других сценариев детских развлечений и полезного досуга. Казалось бы, зачем создавать семейную игровую, если есть двор-парк? Однако в компании подумали и о сценариях совместности в сибирскую зиму или в дождливые дни. Маленькие соседи смогут весело и полезно проводить время в любую погоду и «гулять» вместе, если погода за окном не располагает к уличным активностям. В это время взрослые займут себя беседой или настольными играми. Также площадка приспособлена для проведения праздников и дней рождения. Она вполне может стать творческим пространством: театральные постановки и мини-концерты, арт-мастерские и квизы — возможна реализация любой инициативы жителей.
Запрос № 2.
Как окунуться в природный ландшафт посреди агрессивной городской среды?
Ответ: Фокус на озеленение.
Решение. «Зеленое благоустройство» уже традиционно является одним из эталонов жилых объектов «Арбан». Однако в «Барбарисе» не обошлось без новинок — двор украсит дендрарий с редкими видами растений и собственной оранжереей. Это пример интерактивного пользования зеленой средой. Родители и дети смогут самостоятельно ухаживать за растениями, завести собственную грядку, плодовое дерево и опекать их. Также во дворе-парке запланирован зеленый оазис с гнутыми перголами, увитыми девичьим виноградом, с розовыми рабатками и кустами сирени. И настоящий сад с яблонями, грушами, шиповником и, конечно, барбарисом — символом нового жилого комплекса.
Запрос № 3.
Как получить просторную квартиру, не переплачивая за лишние метры?
Ответ: продуманная планировка квартир.
Решение. Квартиры в «Барбарисе» отличаются максимальной функциональностью, задействован каждый квадратный метр. Более того, они претерпели кардинальное репозиционирование. Проектировщики предложили считать в планировках не метры, не комнаты, а спальни. Все квартиры в домах квартала семейные. Даже в самой маленькой (47 кв. м) в единственной спальне есть ниша для детской кровати. В самых больших квартирах три спальни и игровая. Это ноу-хау проекта — планировочное решение, представленное в Красноярске впервые. С помощью планировки компания «Арбан» намерена возрождать семейные ценности и создавать возможности для человеческого общения. Отдельная комната-спальня для каждого члена семьи, гостиная, совмещенная с кухней, и игровая. И несколько санузлов — до трех в больших квартирах.
Также изменен подход к восприятию жилого пространства: вместо традиционных балконов — французские. Замечено: в большинстве случаев обычные балконы используются как склад габаритных или несезонных вещей. Это неэстетично и нефункционально. Благодаря французским балконам в каждой квартире стало больше полезного пространства без потери свежего воздуха и света. Внешне это выглядит как стеклянная стена в пол с возможностью выйти на небольшой балкон с металлическим ограждением. А для хранения несезонных вещей вроде санок или сноубордов предусмотрены кладовые в цокольных этажах домов.
Запрос № 4.
На чем можно сэкономить?
Ответ: на сложном, дорогостоящем ремонте.
Решение. Квартиры передаются владельцам в «белой» отделке. Это оптимальный вариант, чтобы сделать ремонт мечты. По сути, вся «грязная и мокрая», к тому же самая дорогостоящая работа уже сделана, а новоселам оставлены только творческие задачи косметического ремонта — самое интересное и захватывающее при обустройстве нового жилья.
Еще одно ноу-хау — размещение кондиционеров. В «Барбарисе» предусмотрены открытые общественные балконы, где предполагается установка внешних блоков сплит-систем. При этом компания обеспечивает коммуникации до каждой квартиры и отвод конденсата. Таким образом, новоселам остается только сделать разводку по квартире и купить сами «машины».
Запрос № 5.
А наш дом красивый и «умный»?
Ответ: дизайнерские фишки и инженерные находки.
Решение. В домах «Барбариса» дизайнерски оформлены входные группы жилых домов — это стильные и уютные пространства для общения, что-то вроде лобби для встреч друзей-соседей.
Еще одна новинка — темно-серый профиль окон и балконов не только снаружи, но и внутри жилых помещений — более стильный, современный, с отсылкой к культуре лофтовых пространств.
Здесь предусмотрены горизонтальная разводка отопления, «умные» счетчики, бесконтактные кнопки выхода, IP-телефония, альпийские форточки, бесшумные лифты, сквозные подъезды.
Создатели «Барбариса» не забыли и про грузовые лифты. Помимо двух парадных, дизайнерски оформленных лифтов будет установлен большой грузовой рядом с техническим входом. Перевозка мебели и строительных материалов никак не потревожит соседей и не подпортит концептуальную дизайнерскую отделку входных групп.
Запрос № 6.
Мы хотим дом по золотым эталонам «Арбан»
Ответ: Эталоны «Арбан» нельзя отменить.
Решение. Эталоны «Арбан» — ключевые подходы компании, которые сложились за время долгой практики и стали непреложными составляющими каждого проекта. Вне зависимости от того, строится ли премиальный дом или smart. Так, все дома возводятся из классического кирпича с толщиной внешних стен почти 1 м. Дворы закрыты от посторонних глаз, а под ними расположены охраняемые теплые паркинги.
Запрос № 7.
«Коммерческое» соседство, не доставляющее хлопот
Ответ: отобранный пул арендаторов коммерческих помещений.
Решение. Коммерческие площади домов будут сдаваться только тем арендаторам, которые отвечают запросам комьюнити и создают качественную и полезную инфраструктуру быта, досуга и развития. Никаких пивных и кальянных. Приоритет «детским» бизнесам, компаниям, работающим в сегменте здорового образа жизни и питания, красоты и здоровья, спорта. Также внутри квартала появится частный детский сад, который, конечно же, тоже будет особенным, отвечающим запросам осознанных родителей.
«Прогуляться по двору «Барбариса»
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