В Красноярске продают билет на матч звезд хоккея за 1,5 млн рублей

30 июня 2022 года в МСЗК «Платинум Арена Красноярск» состоится благотворительный заключительный матч хоккеистов мирового уровня и российских звезд НХЛ.

Впервые в истории на красноярский лед выйдут победители и призеры Олимпийских игр и Чемпионатов мира, обладатели Кубка Стенли и Кубка Гагарина, сильнейшие действующие игроки НХЛ и КХЛ.

Инициатором проведения матча является Александр Семин, урожденный красноярец, двукратный чемпион мира (2008, 2012), заслуженный мастер спорта России (2009).

Хоккейный матч носит благотворительный характер, средства, полученные от продажи билетов, частично будут направлены на развитие следж-хоккея в Красноярском крае и детские дома.

Откроется мероприятие показательным матчем красноярской следж-хоккейной команды «Красная молния». После зрители увидят церемонию открытия. После этого состоится сам матч.

Матч с участием хоккеистов подобного уровня пройдет в Красноярске впервые. Предварительный состав участников матча:

Команда А

Семин А., Овечкин А., Кузнецов Е., Орлов Д., Федоров С., Козлов В., Макеев А., Шипко С., Куликов Д., Скворцов И., Герех Е., Худобин А., Зарипов Д.

Команда Б

Ковальчук И., Малкин Е., Марков А., Капризов К., Грицюк А., Дацюк П., Радулов А., Попов А., Копылов В., Григорьев С., Самсонов И.

Организаторы мероприятия: Минспорта края, КГАУ «ЦСП», ХК «Сокол».

Планируется прямая трансляция на федеральном канале «Матч ТВ», а также на краевом государственном телеканале «Енисей-Регион».

Билеты

В данный момент билеты первой партии на официальной площадке kassir.ru полностью проданы. Вторая партия билетом поступит в продажу не ранее 10 июня 2022. Однако, поскольку бронирование не предусмотрено, наличие билетов в свободной продаже вызывает вопросы. Всего в продажу планируется направить 5,5 тыс. билетов из 7 тыс. доступных в «Платинум Арена» мест, остальные будут распределены в качестве контрамарок среди ВИП-гостей, спортшкол, заслуженных работников и ветеранов спорта.

Всвязи с ограниченным предложением билетов на площадке Авито стали появлятся объявления по продаже билетов, в одном из них предлагается приобрести билет за 1,5 млн рублей или обменять билет на однокомнатную квартиру в Красноярске

Справка

Г-н Семин начинал хоккейную карьеру в красноярской юношеской ХК «Сокол», после выступал за различные российские клубы, часть карьеры выступал за клубы НХЛ Washington Capitals и Carolina (США).

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