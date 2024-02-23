Дайджест ДК: отели, премии, интернет и жизнь в стиле ЕГЭ

«Деловой квартал» подводит итоги предпраздничной рабочей недели. Напоминаем, что важного произошло в это время и какие новости волновали Красноярск.

Новые отели

Прошедшая неделя стала крайне богатой на новости о планах на строительство в Красноярском крае отелей — похоже, индустрию гостеприимства ждет подъем.

Стало известно, что анонсированный лет 10 назад проект апарт-отеля в центре Красноярска все-так и начали реализовывать. Помимо собственно мест размещения в комплексе будут офисы, бутики и спа.

Корпорация развития Енисейской Сибири и «Большое рыболовное путешествие» подписали соглашение о строительстве на севере края сети глэмпингов и люксового отеля. Идею планируют реализовать к 2027.

Ближе к концу короткой рабочей недели «эстафету» новостей подхватил Институт гастрономии СФУ, объявив, что намерен построить загородный учебный отель.

Красноярский край на ВДНХ

В начале ноября 2023 в Москве открылась международная выставка-форум «Россия». Более чем на полгода пространство превратили в «проекцию» всей страны. Рассказываем, как готовилась экспозиция Красноярского края и что получилось в итоге.

«Признание» Горенского

Отметился Институт гастрономии и в еще одной новости: его основатель и идеолог Алексей Горенский получил награду профессиональной премии «Признание» — за вклад в развитие ресторанной индустрии России. Похоже, Горенскому скоро понадобится отдельный шкаф для наград. Один только «Человек года — 2022» чего стоит.

Кто есть кто в красноярской «Телеге»

Telegram с каждым годом завоевывает все большую популярность, обрастая новыми функциями и возможностями. Мы поговорили с красноярскими предпринимателями, политиками и представителями медиа, какую роль этот мессенджер играет в их жизни и работе

За клиентом на восток

Восточный разворот, о котором так много говорили два последних года, коснулся и маркетплейсов. И это понятно: здесь рынок онлайн-торговли растет куда быстрее, чем в центральной России. Изучили, какие перспективы открываются в этой связи у Красноярска. Выяснилось, что серьезные.

Готовимся к Бизнес-Девичнику

Уже совсем скоро, пусть календарная, но весна. А значит самое время готовиться в Бизнес-Девичнику. Его каждый год проводит «Деловой квартал». Тем более, что организаторы и не думали уходить в зимнюю спячку и активно работали над мероприятием. Рассказываем, что они приготовили для гостей и участниц.

ЕГЭ. Правила выживания

Помимо радостей пробуждения, весна — это еще и время забот. Особенно для родителей старшеклассников, которым предстоит в этом году сдавать ЕГЭ. Как выжить в этой гонке, рассказал известный красноярский психолог Олеся Волкова. Тема оказалась настолько масшатабной, что в одну публикацию не уместилась:

Самое читаемое

Больше всего на этой неделе наших читателей взволновала тема строительства апарт-отеля в центре Красноярска, о котором мы упоминали выше. Лишь немного от нее отстала продажа правобережной производственной площадки бывшего «Красноярского Хлеба». Видимо, память о легенде все еще живет в красноярцах.