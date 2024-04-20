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Бизнес-дайджест DK.RU: триумф рестораторов, магазин Lamoda на Взлетке и важные назначения

Бизнес-дайджест DK.RU: триумф рестораторов, магазин Lamoda на Взлетке и важные назначения
Иллюстрация: DK.RU

Редакция «Делового квартала» выбрала самые резонансные события недели. Главные новости бизнеса и политики — в дайджесте DK.RU.

#НОВОСТИ

Рестораторы-триумфаторы, рестораторы-благотворители, рестораторы-варяги

На этой неделе красноярская гастрономия вновь дала повод для гордости. Сразу два заведения города вошли в ТОП-10 лучших ресторанов России по версии премии WHERETOEAT RUSSIA 20240.75 Please Wine & Kitchen Александра Митракова заняло девятую строчку рейтинга, а Tunguska Дмитрия Журкина и Алексея Неймана — седьмую. В расширенную версию премии (ТОП-100) вошли еще несколько проектов из Красноярска.

Красноярский ресторатор Асиф Алиев, владелец сети кофеен LUNGA COFFEE, на этой неделе выступил с благотворительной инициативой. Теперь 10% с каждой чашки кофе «Флэт Уайт» в его заведениях будет перечисляться в фонды помощи больным детям.

В мае 2024 в Красноярске откроется второй ресторан «Хочу Пури». В отличие от первого заведения — оно работает на втором этаже ТРЦ «Планета», в этот раз новосибирская франшиза сделала ставку на формат стрит-ритейла. К слову, фуд-корт одного из крупнейших за Уралом ТРЦ готовится к масштабной реконструкции. Главная новелла — он переедет на второй этаж «Планеты»

Ритейл — для спорта, для животных и на продажу 

На этой неделе первый магазин в Красноярске открыла Lamoda. Торговая точка находится на Взлетке и работает под брендом Lamoda Sport.

Компания МТС активно развивает в своих розничных магазинах концепцию Pet-friendly. Посещать торговые точки уличного формата со своими домашними питомцами смогут жители нескольких городов края — Красноярска, Норильска, Ачинска и Шарыпово. 

И завершая тему ритейла — два ритейл-объекта в Красноярске ищут новых владельцев. Один из них мультибрендовый магазин «Культ», второй — ТЦ Bazzar на Телевизорной

Важные назначения 

На этой неделе стало известно, что Стройнадзор региона обрел руководителя — им стал Александр Вишняков. Новое первое лицо появилось и во фракции ЛДПР в Заксобрании края — эта должность стала вакантной после ареста Александра Глискова.  

Кадровые новости пришли и из администрации региона. Двум министрам краевого правительства — министру ЛПК и министру экологии — назначили замов

Экспертные мнения и колонки 

На этой неделе DK.RU приурочил свой еженедельный опрос к триумфу красноярской гастрономии на премии WHERETOEAT. Красноярские бизнесмены и лидеры мнений рассказали, влияют ли результаты отраслевых премий на их выбор — как в качестве клиента, так и в качестве руководителя. 

В своей авторской колонке для DK.RU Наталья Сагитова, директор HR-консалтинговой компании PEOPLE, в формате «проблема-решение» разобрала самую актуальную тему 2024 — найм персонала. 

Автор: Петр Савельев
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