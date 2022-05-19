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Полный провал: сенатор Клишас жестко высказался о программе импортозамещения

Полный провал: сенатор Клишас жестко высказался о программе импортозамещения
Иллюстрация: Дзен

Такое мнение высказал Андрей Клишас, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, в своем Telegram-канале.

#НОВОСТИ

Ранее Кирилл Кабанов, глава Национального антикоррупционного комитета, выступил с претензиями в сторону «некоторых руководителей» в их стремлениях «пересадить» российскую промышленность и экономику на «новую, теперь китайскую «иглу», изменив логистику закупок и «инвесторов», вместо того чтобы добиваться экономической независимости.

Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах», — поддержал коллегу г-н Клишас.

По мнению Андрея Клишасасенатора от Красноярского края, сначала необходимо провести ревизию крупных проектов с бюджетным финансированием и поставить на паузу неактуальные в данный момент.

На фоне введения антироссийских санкций западными странами поставки товаров в Россию приостановили многие зарубежные компании. Далее, по цепочке, российские компании вынуждены сокращать объемы или полностью останавливать производство.

Федеральные власти дали слово поддержать отечественных производителей, чтобы ускорить импортозамещение в приоритетных отраслях.

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Автор: Петр Савельев
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