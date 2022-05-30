Прокуратура проверяет сообщения о забастовке на «Полюсе»

Прокуратура Красноярского края проводит проверку сообщений о забастовке рабочих на золотодобывающем месторождении в Красноярском крае.

По имеющийся версии подрядчик золотодобывающей компании ПАО «Полюс» — ООО «ESTA Construction», работающий на территории месторождения в красноярском крае, возможно несколько раз срывал сроки выплат заработной платы рабочим и до сих пор имеет долг по оплате наемного труда.

Правоохранители сообщают, что, по их сведениям, рабочий процесс не останавливался, рабочие продолжают выполнять свои трудовые обязательства.

Тем не менее, на место забастовки выехал прокурор Северо-Енисейского района. Однако, следствие столкнулось с непредвиденными сложностями.

Поскольку организация зарегистрирована в Москве, кадровая и бухгалтерская документация в пос. Еруда отсутствует, прокуратура направила соответствующие запросы по месту ее нахождения», — сообщают сотрудники прокуратуры.

После получения сведений из Москвы региональная прокуратура сможет дать оценку нарушения трудового законодательства и выяснить причины ненадлежащих сроков выдачи заработной платы наемным сотрудникам.

Читайте далее