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Вузы Красноярска столкнулись кибератаками на старте приема

Вузы Красноярска столкнулись кибератаками на старте приема
Иллюстрация: Pinterest

Приемная страда в российских вузах в 2022 году ознаменовалась DDoS-атаками. Среди пострадавших — учебные заведения Красноярского края.

#НОВОСТИ

На старте работы приемных комиссий хакеры запустили лавину DDoS-атак на вузы. Их количество увеличилось в 8 раз по сравнению с предыдущим годом.

Большинство атак шли по протоколу HTTP, их мощность доходила до 300 000 запросов в секунду, что в 15 раз больше максимальной мощности атак годичной давности (20 000 запросов в секунду).

Причины хакерского нападения неизвестны. В ареал их интереса попали московские вузы, а также университеты и институты

Нижегородской, Астраханской, Оренбургской, Тюменской, Кемеровской областей, Красноярского края, Республики Коми, Татарстана, Чечни, Бурятии и других регионов.

Автор: Петр Савельев
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