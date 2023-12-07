Главная бизнес-премия «Человек года `2023» началась в Красноярске

В Конгресс-холле СФУ стартовала торжественная церемония вручения наград бизнес-премии «Человек года `2023». Совсем скоро станут известны победители всех 14 номинаций.

7 декабря 2023 в Конгресс-холле СФУ собрались представители бизнес-сообщества и власти, топ-менеджмент и предприниматели Красноярска — все они стали гостями главной бизнес-премии «Человек года `2023». В этом году команда «Делового квартала» проводит ее в 14-й раз.

В 2023 количество номинаций соответствует годам существования премии в Красноярске. Этим вечером станут известны имена бизнесменов и предпринимателей, а также проекты, которых признали лучшими в этих сферах:

«Цифровые решения бизнеса»;

«Частное детское образование»;

«Здоровый бизнес. Многопрофильные клиники и стоматологии»;

«Жилой комплекс года»;

«Амбассадор личного бренда»;

«Сердце бизнеса»;

«Человек года в fashion-индустрии»;

«Ресторатор года: новый проект»;

«Предприниматель года по версии „Первого делового клуба“»;

«Активный бизнес: корпоративный спорт»;

«Банкир года»;

«Производственник года: местная прописка»;

«Общественное пространство года»;

«Человек года».

Мы уже рассказывали подробности о каждом участнике шорт-листов всех номинаций — их можно найти на сайте и в ноябрьском номере «ДК».

Подготовка к премии шла больше трех месяцев, а уже через несколько часов мы узнаем имена победителей каждой номинации и назовем главного «Человека года-2023».

Вся информация появится на сайте DK. RU, а также в соцсетях и Telegram-канале «Деловой квартал — Красноярск».



Читайте о премии «Человек года-2023»:

Человек года `2023: номинация «Цифровое решение бизнеса»

Оцифровка городских процессов, контроль доступа и даже инновационные медицинские технологии — ДК рассказывает о претендентах на премию «Человек года» в номинации «Цифровое решение бизнеса».

Человек года `2023: Номинация «Частное детское образование»

В 2023 номинация сделала фокус на проектах общего образования. Претенденты на победу — детсады и школы, каждая из которых развивает свой подход к воспитанию и обучению подрастающего поколения.

Человек года `2023: Номинация «Здоровый бизнес. Многопрофильные клиники»

Открытие новых клиник, инвестиции в оборудование и авторские методики лечения — «ДК» рассказывает о претендентах на премию «Человек года» в номинации «Здоровый бизнес. Многопрофильные клиники».

Человек года `2023: Номинация «Здоровый бизнес — стоматологии»

Новое оборудование и методики лечения и штата врачей, проведение сложных операций — «ДК» рассказывает о претендентах на премию «Человек года» в номинации «Здоровый бизнес — стоматологии».

Человек года `2023: Номинация «Жилой комплекс года»

Редевелопмент промзон, современные архитектурные решения, обустройство общественных пространств — «ДК» рассказывает о претендентах на премию «Человек года» в номинации «Жилой комплекс года».

Человек года `2023: Номинация «Амбассадоры бренда»

Номинация вновь запущена после годичного перерыва. Здесь мы отмечаем тех, кто стал лицом своего бизнеса и своих идей, кто смело транслирует в паблик свои ценности и становится ролевой моделью.

Человек года `2023: Номинация «Сердце бизнеса»

В этой номинации мы рассказываем о тех предпринимателях, в чей бизнес внедрен ген благотворительности.

Человек года `2023: номинация «Фэшн-индустрия»

Фэшн-индустрия Красноярска на подъеме. Новая для премии «Человек года» номинация поддерживает «модный» тренд и определит лидеров важной для Сибири креативной индустрии.

Человек года `2023: Номинация «Ресторатор года: новый проект»

Популярные гастротренды, национальные кухни и гастрофестиваль посреди сибирской тайги — «ДК» рассказывает о претендентах на премию «Человек года» в номинации «Ресторатор года: новый проект».

Человек года `2023: номинация «Предприниматель года»

Строительство, машиностроение, реновация и частное образование — «ДК» рассказывает о претендентах на премию «Человек года» в номинации «Предприниматель года» по версии деловой экосистемы «Миллиард».

Человек года `2023: Номинация «Активный бизнес: корпоративный спорт»

Спортивные активности — неотъемлемая часть корпкультуры многих компаний. «ДК» рассказывает о претендентах на премию «Человек года» в номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт».

Человек года `2023: номинация «Банкир года»

Открытие филиалов, отказ от операций с токсичными валютами, расширение инструментария конвертации валют и фиксирование валютного курса - рассказываем о претендентах на премию «Банкир года».

Человек года `2023: номинация «Производственник года. Местная прописка»

Открытие новых предприятий, расширение производств и инвестиции в повышение производительности — ДК рассказывает о претендентах на премию в номинации «Производственник года. Местная прописка».

Человек года `2023: Номинация «Общественное пространство года»

Реконструкция исторических объектов, многофункциональность локационного зонирования, оформление по-европейски и решения на уровне мегаполисов — рассказываем о шорт-листе «Общественных пространств».

Открытие филиалов, отказ от операций с токсичными валютами, расширение инструментария конвертации валют и фиксирование валютного курса - рассказываем о претендентах на премию «Банкир года».