Дайджест DK.RU: Татьяна Бакальчук, новая Взлетка и чертоги роскоши

Информационная палитра недели демонстрирует широкий спектр. Собрали все самое интересное за пять рабочих дней — информируйтесь.

Женщины федерального уровня

Сразу две известных женщины посетили Красноярск на этой неделе. В краевой центр приехала детский омбудсмен Мария Львова-Белова, чтобы разобраться в истории шестилетнего мальчика, чья мать не может подтвердить родство с ребенком. Также в Красноярске побывала самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук. Основатель Wildberries встретилась с губернатором Михаилом Котюковым — обсуждалось строительство масштабного логистического центра компании в Емельяновском районе.

Эксперты ДК: от VPN до аскезы

Три экспертных колонки, опубликованных в течение недели были посвящены диаметрально разным темам. Елена Герасименко рассказала, как выбирать бухгалтерскую компанию в аутсорсинг. Ольга Тубольцева предупредила чем грозит реклама способов обхода блокировок, а Елена Попенко поделилась опытом аскезы для высвобождения жизненных сил.

Капитаны строительного рынка

Тема строительства и недвижимости также держалась в топе недели. Разим Абасов рассказал подробности нового проекта компании «Монолитхолдинг» в районе плодово-ягодной станции. Жилой район «Юдинский» по масштабу будет соперничать со Взлеткой.

Ирина Одинец (ГСК АРБАН) акцентировала внимание на том, что застройщики сегодня должны отвечать на потребительский запрос цифровизации быта.

ЧП на транспорте

Не обошлось, к сожалению, и без происшествий. Оба были связаны с транспортом. С Копыловского моста обрушился грузовик, а на железной дороге столкнулись два поезда.

Опросы недели

Героини пьесы «Бизнес-рапсодия» поделились любимыми книгами, которые сыграли важную роль в их жизни.

Красноярские юристы предупредили предпринимателей, какие правовые риски актуализируются для бизнеса в 2024.

Гастрономические анонсы

Ни одна неделя в Красноярске не обходится без гастрономических новостей. Максим Антипов проанонсировал новый грузинский ресторан Мараули. Анатолий Ващенко рассказал, каким будет новое заведение Bellini на пр. Мира. В ресторане Fresco заинтриговали рецептом «золотой» пасхи с черной икрой.

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