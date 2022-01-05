Ритейл все больше уходит в персонализацию

Конкуренция усиливается, принятие и реализация решений ускоряются. 2021 год для продритейла не стал революционным. Но основные тренды крепнут, и в совокупности это меняет рынок.

Градус конкуренции, немного понизившийся в 2020 году, когда ритейлеры в первую очередь «тушили» вызванные пандемией пожары, в этом году вновь пошел вверх. Консолидация рынка усиливается: «Магнит» приобрел сеть «Дикси», а это более 2 тыс. магазинов. Приобретя сеть Billa, в борьбу за пальму первенства между «Магнитом» и X5 включилась «Лента». Поблажек от федералов точно не будет, но мы их и не ждем. В 2021 году «Командор» подтвердил тренд на возвращение покупателей: ощутимый отток наблюдали в 2019-м и частично в 2020 году, когда на красноярский рынок активно заходили «Магнит», «Пятерочка», «Бристоль». В течение 2020 года мы эту тенденцию переломили, а в 2021-м закрепили свои успехи. Видим прирост покупателей — и это большая победа, но победа подготовленная: сработала не удача, а стратегия сети по отношению к конкурентам.

Цена товара по-прежнему стоит в ритейле во главе угла — и это сильный козырь федералов. Но списывать со счетов важность других факторов было бы неверно. Ассортимент, фреш-категории, продукция местных производителей, в первую очередь молочная и мясная, свежие хлебобулочные изделия, сервис — в борьбе за потребителя региональным игрокам тоже есть что предложить. При этом в битве за конкурентное предложение на полке мы тоже не проигравшие. Ищем и находим возможности объединения в закупе с партнерами, делаем ставку на СТМ — собственные торговые марки, что позволяет получить продукт отличного качества, но по конкурентной цене.

Влияние пандемии на ритейл в текущем году ослабло. В первую очередь потому, что работа в условиях эпидемии — это больше не terra incognita. Ритейлеры просто взяли все наработки прошлого года и продолжают им следовать в году текущем, дошлифовывая те или иные нюансы. Пандемия серьезно перекроила структуру потреб-ления, люди стали ходить в магазины реже, но покупать больше. Поэтому планировать объемы закупок стало чуть тяжелее.

Тенденция, которая обещает перерасти в новую норму, — онлайн-покупки и доставка. «Командор» развивает этот канал через партнеров и в основном в крупных городах присутствия. Важность онлайна была понятна всегда, но, признаться, поначалу мы его недооценили: канал растет кратно, особенно экспресс-доставка. Перераспределяются силы между традиционными форматами. Интерес покупателей к большим форматам, гипермаркетам сокращается, а к малым, к магазинам у дома — растет. Из-за снижения покупательской способности усиливается роль дискаунтеров.

Все эти тренды сохранятся и в 2022 году. На рынке будет появляться все больше нишевых игроков, это нельзя сбрасывать со счетов и нужно использовать как точки роста. Например, вступать в коллаборацию с проектами-специалитетами. Серьезный тренд — развитие маркетплейсов и экосистем. Для традиционного ритейла это конкуренты, но одновременно и возможности. Так, совместно с такой мощной экосистемой, как Сбер, «Командор» запустил не один проект: к примеру, первым из регионалов внедрил сервис «Плати QR». Опираясь на большие данные, ритейл все больше будет уходить в персонализацию. Выиграет тот, кто быстрее других сможет обеспечить покупателю самые интересные для него предложения.

Однако есть и то, что не изменят ни технологии, ни внешние катаклизмы: ритейл — это прежде всего люди. Это и клиенты, градус борьбы за которых будет только нарастать, и, конечно, сотрудники — наша главная ценность и преимущество, несмотря на все развитие технологий продаж.