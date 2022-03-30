Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.03
86,28
96,00
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Владимир Егоров: «На месте красноярского правительства можно построить храм»

Владимир Егоров: «На месте красноярского правительства можно построить храм»
Иллюстрация: ДК

Неожиданная инициатива поступила от красноярского застройщика Владимира Егорова. Он предлагает краевому правительству переехать с площади Революции. Но и это не все.

#НОВОСТИ

По мнению застройщика, чиновникам было бы намного комфортнее разместиться в новом деловом центре «Красноярск-Сити», который строит компания «Сибиряк», принадлежащая г-ну Егорову. Офисный комплекс запланирован на территории бывшего комбайнового завода. О том, каким он будет, было подробно рассказано на площадке Красноярского экономического форума.

Здание правительства застройщик предлагает снести, так как оно находится, по мнению Егорова, в аварийном состоянии. Об этом он поведал во время телеэфира. Следующее предложение — построить на месте «серого дома» православный храм.

Отметим, до 1936 года на месте правительства края стоял кафедральный Богородице-Рождественский собор. Храм был взорван. Здание правительства возвели в 1950-е годы. В настоящее время оно признано объектом культурного наследия регионального значения.

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске малый бизнес продает свои активыВ Красноярске малый бизнес продает свои активы
  • Новый ресторан Fresco откроется в апреле у Театральной площади КрасноярскаНовый ресторан Fresco откроется в апреле у Театральной площади Красноярска
  • NordStar улетел от «Норникеля»: авиакомпания сменила собственникаNordStar улетел от «Норникеля»: авиакомпания сменила собственника
  • NordStar останется базовым перевозчиком аэропорта КрасноярскаNordStar останется базовым перевозчиком аэропорта Красноярска
  • Под Красноярском накрыли VIP-казино "Теплица"Под Красноярском накрыли VIP-казино "Теплица"
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.