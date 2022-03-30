Владимир Егоров: «На месте красноярского правительства можно построить храм»

Неожиданная инициатива поступила от красноярского застройщика Владимира Егорова. Он предлагает краевому правительству переехать с площади Революции. Но и это не все.

По мнению застройщика, чиновникам было бы намного комфортнее разместиться в новом деловом центре «Красноярск-Сити», который строит компания «Сибиряк», принадлежащая г-ну Егорову. Офисный комплекс запланирован на территории бывшего комбайнового завода. О том, каким он будет, было подробно рассказано на площадке Красноярского экономического форума.

Здание правительства застройщик предлагает снести, так как оно находится, по мнению Егорова, в аварийном состоянии. Об этом он поведал во время телеэфира. Следующее предложение — построить на месте «серого дома» православный храм.

Отметим, до 1936 года на месте правительства края стоял кафедральный Богородице-Рождественский собор. Храм был взорван. Здание правительства возвели в 1950-е годы. В настоящее время оно признано объектом культурного наследия регионального значения.