«Положит начало новому району»: в Красноярске продают квартиры в новом ЖК у набережной

На месте бывшего комбайнового завода компания «Сибиряк» строит новый жилой комплекс «Дубенский». Он положит начало созданию нового городского района «Красноярск-Сити».

«Сибиряк» уже объявил о старте продаж квартир.

На территории планируется возвести два 17-этажных дома. Максимальная площадь квартир составит 70 квадратов.

Среди преимуществ нового ЖК застройщик отмечает удобные планировки квартир, красивые фасады, хорошую шумо- и теплоизоляцию.

Еще один плюс — доступные цены. Так, самая дешевая квартира («однушка» на первом этаже) сейчас стоит около 3,7 млн, самая дорогая (двухкомнатная на 10-м) — порядка 6,7 млн.

В целом, застройка нового района планируется масштабной: от Четвертого моста до улицы Дубровинского. Таким образом, «Красноярск-Сити» свяжет исторический центр с современными высотками.

Застройщик уверяет, что рядом с новым ЖК есть вся необходимая инфраструктура.

«Сейчас рядом с „Дубенским“ есть все, что нужно для жизни. Супермаркеты, школы и детские сады, развивающие центры, фитнес-клубы, лучшие медицинские клиники, удобные транспортные развязки и остановки — вся инфраструктура центра города», — пишут на сайте компании.

О том, что цеха комбайнового завода начали сносить, DK.RU сообщал еще в 2018 году.

Напомним, Красноярский комбайновый завод объявил о прекращении своей деятельности в 2013 году. В результате ликвидации предприятия было уволено более 600 человек.

Позже инспекция федеральной налоговой службы по Железнодорожному району Красноярска потребовала признать завод банкротом.

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