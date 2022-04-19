«Положит начало новому району»: в Красноярске продают квартиры в новом ЖК у набережной
На месте бывшего комбайнового завода компания «Сибиряк» строит новый жилой комплекс «Дубенский». Он положит начало созданию нового городского района «Красноярск-Сити».
«Сибиряк» уже объявил о старте продаж квартир.
На территории планируется возвести два 17-этажных дома. Максимальная площадь квартир составит 70 квадратов.
Среди преимуществ нового ЖК застройщик отмечает удобные планировки квартир, красивые фасады, хорошую шумо- и теплоизоляцию.
Еще один плюс — доступные цены. Так, самая дешевая квартира («однушка» на первом этаже) сейчас стоит около 3,7 млн, самая дорогая (двухкомнатная на 10-м) — порядка 6,7 млн.
В целом, застройка нового района планируется масштабной: от Четвертого моста до улицы Дубровинского. Таким образом, «Красноярск-Сити» свяжет исторический центр с современными высотками.
Застройщик уверяет, что рядом с новым ЖК есть вся необходимая инфраструктура.
«Сейчас рядом с „Дубенским“ есть все, что нужно для жизни. Супермаркеты, школы и детские сады, развивающие центры, фитнес-клубы, лучшие медицинские клиники, удобные транспортные развязки и остановки — вся инфраструктура центра города», — пишут на сайте компании.
О том, что цеха комбайнового завода начали сносить, DK.RU сообщал еще в 2018 году.
Напомним, Красноярский комбайновый завод объявил о прекращении своей деятельности в 2013 году. В результате ликвидации предприятия было уволено более 600 человек.
Позже инспекция федеральной налоговой службы по Железнодорожному району Красноярска потребовала признать завод банкротом.
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