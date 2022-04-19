Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.04
80,04
87,07
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Положит начало новому району»: в Красноярске продают квартиры в новом ЖК у набережной

«Положит начало новому району»: в Красноярске продают квартиры в новом ЖК у набережной
Иллюстрация: d.usk-sibiryak.ru

На месте бывшего комбайнового завода компания «Сибиряк» строит новый жилой комплекс «Дубенский». Он положит начало созданию нового городского района «Красноярск-Сити».

#НОВОСТИ

«Сибиряк» уже объявил о старте продаж квартир.

На территории планируется возвести два 17-этажных дома. Максимальная площадь квартир составит 70 квадратов. 

Среди преимуществ нового ЖК застройщик отмечает удобные планировки квартир, красивые фасады, хорошую шумо- и теплоизоляцию.

Еще один плюс — доступные цены. Так, самая дешевая квартира («однушка» на первом этаже) сейчас стоит около 3,7 млн, самая дорогая (двухкомнатная на 10-м) — порядка 6,7 млн.

В целом, застройка нового района планируется масштабной: от Четвертого моста до улицы Дубровинского. Таким образом, «Красноярск-Сити» свяжет исторический центр с современными высотками.

d.usk-sibiryak.ru

Застройщик уверяет, что рядом с новым ЖК есть вся необходимая инфраструктура.

«Сейчас рядом с „Дубенским“ есть все, что нужно для жизни. Супермаркеты, школы и детские сады, развивающие центры, фитнес-клубы, лучшие медицинские клиники, удобные транспортные развязки и остановки — вся инфраструктура центра города», — пишут на сайте компании.

О том, что цеха комбайнового завода начали сносить, DK.RU сообщал еще в 2018 году.

Напомним, Красноярский комбайновый завод объявил о прекращении своей деятельности в 2013 году. В результате ликвидации предприятия было уволено более 600 человек.

Позже инспекция федеральной налоговой службы по Железнодорожному району Красноярска потребовала признать завод банкротом.

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Денежный интерес: сколько заработали депутаты Госдумы от Красноярского краяДенежный интерес: сколько заработали депутаты Госдумы от Красноярского края
  • Запрет парковки и Дельфийские игры в КрасноярскеЗапрет парковки и Дельфийские игры в Красноярске
  • В Красноярске построят мост на Пашенном за 162 млн рублейВ Красноярске построят мост на Пашенном за 162 млн рублей
  • Исторический особняк с популярной кофейней выставлен на продажуИсторический особняк с популярной кофейней выставлен на продажу
  • Перрон аэропорта «Красноярск» отремонтирует компания из Спб за 2,3 млрд рублейПеррон аэропорта «Красноярск» отремонтирует компания из Спб за 2,3 млрд рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.