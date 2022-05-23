«Русгидро» сделает перепланировку апартаментов возле Оперного

«СервисНедвижимость РусГидро» заказала проект перепланировки помещений гостиничного комплекса на Театральной площади.

Техзадание на разработку ПСД был опубликован на госзакупках в марте 2022. Начальная цена контракта 141 млн рублей.

Итоги торгов должны были объявить 12 мая 2022, но на 19 мая.

В протоколе поименованы четыре компании, подавших заявки:

АО «Ай-Теко» предложила выполнить заказ за 139 млн рублей

«Прайдекс Констракшн» за 138 млн рублей

«Гиперион» за 134,9 млн рублей

УСК «Сибиряк» за 125,5 млн рублей.

Проектировщики должны перепланировать помещения в несколько этапов. Сначала исполнитель должен предоставить эскизное решение, затем, собственно, разработать ПСД, и после — осуществить авторский надзор.

Как сообщал «ДК-Красноярск» ранее, «Русгидро» решила приобрести здание гостиницы под штаб-квартиру. Напомним, что корпорация юридически зарегистрирована в Красноярске, хотя головной офис находится в Москве. Эту ситуацию решено изменить и перевести в Красноярск офис исполнительного аппарата «Русгидро» вместе с сотрудниками, чтобы «лучше управлять развитием энергетики Дальнего Востока». Для этой цели «Русгидро» приобретает несколько сотен квартир в мкрн. «Новоостровский» на территории комбайнового завода — «в лучшем районе города на берегу Енисея, в доме бизнес-уровня, с подземным парковочным местом, с собственной инфраструктурой для комфортной жизни».

Переезд сотрудников головного офиса в Красноярск начнется в 2024 году — такие планы озвучил Виктор Хмарин, глава компании, в интервью в корпоративной газете «Вестник «РусГидро».

Красноярск — большой и красивый город, Енисей — совершенно потрясающая река. С точки зрения развитости инфраструктуры для занятий спортом Красноярск намного лучше Москвы. Там в черте города есть все — от гольф-полей до горнолыжных склонов, ехать буквально 20 минут и без пробок. Уровень магазинов и ресторанов не хуже московского. С точки зрения медицины тоже все достойно и современно», — перечислил плюсы нашего города г-н Хмарин.

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