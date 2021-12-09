Церемония вручения премии «Человек года» началась в Гранд Холле Сибирь
«Деловой квартал Красноярск» уже в 12-й раз вручает статуэтки предпринимателям Красноярского края, которые по итогам года добились заметных успехов в своих отраслях.
Тема церемонии – «Бизнес в открытом космосе». По мнению организаторов, она полностью отражает ситуацию, в которой оказались предприниматели в 2021 году.
С приветственной речью к номинантам, экспертам и гостям премии обратился директор РИА Экспресс, издатель «Делового квартала» Геннадий Торгунаков.
В прошлом году премия человек года называлась Выжившие. Год спустя, мы уже в открытом космосе. Считаю, что это большой шаг вперед, говоря космическим языком, квантовый скачок. Судя по количеству номинаций и номинантов, и в безвоздушном пространстве красноярский бизнес научился жить и лететь вперед. А «Деловой квартал» был и остается надежным и умелым лоцманом в бизнес-вселенной. 12-й раз мы проводим премию, где отмечаем лучших, хотя все, кто попал в лонг- и шорт листы премий – уже герои. Более того, все, кто находится в этом зале, для нас — лидеры и победители! - отметил Геннадий Торгунаков.
В этом году в составе премии – 13 номинаций, как традиционные («Банкир года», «Застройщик года»), так и те, которые демонстрируют тенденции экономики края («Сельхозпроизводитель года», «Ресторатор года»). Лидера в номинации «Новые лица бизнеса» выберут гости церемонии путем онлайн-голосования.
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