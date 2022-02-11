Пахнет уголовкой: вицегенпрокурор проверил «Красноярский завод синтетического каучука»

Дмитрий Демешин, замгенпрокурора России, провел в Красноярске совещание, по итогам которого была проведена оперативная проверка работы АО «КЗСК».

В совещании удаленно участвовала в том числе Светлана Радионова, руководитель Росприроднадзора.

По результатам ранее проведенной прокуратурой проверки с привлечением специалистов Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, министерства экологии и рационального природопользования края, лабораторий ЦЛАТИ по Енисейскому региону и КГБУ «ЦРМПиООС» выявлено, что предприятием осуществляется выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а именно ацетона (пропан-2-он), в отсутствие установленного норматива и разрешительной документации. Кроме того, деятельность АО «Красноярский завод синтетического каучука» по эксплуатации объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется в отсутствие газоочистного оборудования, что привело к загрязнению атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия, а именно, превышению предельно допустимых концентраций по бута-1,З-диен (1,3-бутадиен, дивинил) на границе санитарно-защитной зоны организации», - сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Г-н Демешин, государственный советник юстиции 2 класса, в ходе выездной проверки лично убедился в допускаемых заводом многочисленных нарушениях, проводимых в атмосферу выбросов со специфичной вонью.

По установленным фактам прокурор Демешин направил материалы в органы дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы».

Прокурору края поручено поставить на особый контроль ход рассмотрения направленных материалов проверки, а также принять другие действенные меры прокурорского реагирования для устранения выявленных нарушений закона и взыскания ущерба объектам охраны природы.

Сразу же после проверки прокуратуры пресс-служба «Красноярского завода синтетического каучука» сообщила, что предприятие инвестирует 1 млрд рублей в модернизацию производства.

Утвержденная программа плановой модернизации предприятия в горизонте ближайших трех лет также включает в себя проекты, направленные на снижение экологического воздействия, и оценивается в сумму более 1,1 млрд рублей. Будет смонтировано оборудование узла очистки бутадиена от ингибитора – массообменное оборудование компании «Sulzer», установка мембранного типа для улавливания паров бутадиена из газовых отдувок производства компании «Borsig», модернизация линий выделения каучука компании «HarbinBoshiAutomationCo., LTD», «MünstermannGmbH&Co. KG», - говорится в письме пресс-службы загрязнителя.

Примечателен тот факт, что ранее в ходе плановых исследований, проводимых на АО «КЗСК» независимой аккредитованной лабораторией ЦЛАТИ, превышений ПДК не выявлялось, мер правового реагирования о нарушениях природоохранного законодательства со стороны Росприроднадзора, Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуры — не зафиксировано.

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