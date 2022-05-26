Депутаты Заксобрания края отказались от закупки дорогих компьютеров

Краевые депутаты отказались от покупки 50 новых моноблоков, каждый из которых обошелся бы краевому бюджету в 190 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте, где был размещен тендер.

Там указано, что определение поставщика прекращено.

В телеграм-канале «Красноярск № 1» опубликован документ об отмене закупки.

«Заказчиком принято решение об отмене аукциона на поставку компьютера персонального настольного (моноблок) для нужд Законодательного собрания Красноярского края», — сообщается в документе за подписью начальника управления делами Заксобрания края А.П.Авдеева. В Законодательном собрании края DK.RU подтвердили, что документ подлинный.

Напомним, тендер за закупку новых компьютеров появился на сайте «ЕИС Закупки» 18 мая.

В заявке было указано, что депутатам нужны были компьютеры-моноблоки с разрешением экрана 1920×1080. Экран IPS. Процессор четырехъядерный. Максимальный объем оперативной памяти — 64 гигабайт.

В ЗС края сообщали, что компьютеры планировалось прибрести в рамках планового обновления техники, а также для замены утраченной в прошлогоднем пожаре техники.

Ранее DK.RU сообщал, что предприниматели переходят на гаджеты в аренду. Сервисы по аренде техники отмечают всплеск спроса на свои услуги в России. Причины — подорожание новых устройств и ухудшение условий потребкредитов.

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